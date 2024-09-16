Asfalt Tankerinden Yaklaşık 5 Kilo Uyuşturucu Çıktı

Osmaniye'de polisin durdurduğu asfalt tankerinden 4 kilo 750 gram skunk çıktı. Tankerin sürücüsü tutuklandı.

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Asfalt Tankerinden Yaklaşık 5 Kilo Uyuşturucu Çıktı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Mehmet C. idaresindeki asfalt tankerini, şüphe üzerine durdurdu. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, tankere gizlenmiş 4 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan sürücü Mehmet C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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