Asfalt Çalışmasında Greyderin Altında Kalan İşçi Öldü

Aksaray'da Faruk Özer adlı 61 yaşındaki işçi, asfalt çalışmasında greyderin altında kalarak hayatını kaybetti. Greyder operatörü Sait Simit ise gözaltına alındı.

Asfalt Çalışmasında Greyderin Altında Kalan İşçi Öldü

Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında Sait Simit, kullandığı greyderle, yapım çalışması için dökülen asfaltı düzeltirken, o sırada iş makinesinin kenarında asfalt düzelten işçi Faruk Özer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Özer, greyderin altında kaldı.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Özer'in öldüğünü belirledi. 10 yıldır aynı firmada çalıştığı belirtilen 4 çocuk babası Faruk Özer'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Operatör Sait Simit, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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