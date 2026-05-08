ASELSAN Müdürü Akyol Detay Verdi: Yeni Nesil Savunma Sistemleri Sahaya İniyor

Türkiye’nin savunma sanayiindeki yeni nesil teknolojileri ve yerli üretim hamleleri tv100 ekranlarında tüm yönleriyle ele alındı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Ahmet Akyol'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* SAHA EXPO bizim için de güzel bir fuar oluyor. Dünyanın her yerinden gelenler için büyük bir fırsat.

* Türkiye’de şirketimizi Sayın Cumhurbaşkanımız da savunma sanayinin kalbi olarak nitelendirmişti. Türkiye’de herhangi bir uçak, gemi, denizaltı, tank herhangi bir araç olmasın ki içinde ASELSAN olmasın.

* ASELSAN bütün gemileri donatıyor ve onların paydaşı. Dünyadaki harp sahasının değişimine de ayak uyduran bir savaş var. Asimetrik savaş. Bunların ASELSAN kültürüne de girdiğini görüyoruz artık.

* Dünyadaki her savaşta farklı bir konu ortaya çıktı. Tek bir savaştan ziyade savaşlar farklı coğrafyalarda farklı sonuçlar üretiyorlar.

İLK OTONOM SU ALTI ARACI

Türkiye’nin KILIÇ ilk otonom su altı aracı. Bu oyun değiştirici çok önemli bir araç. Buradaki mantık ticari ürünlerle üretilen, oldukça ucuz, bir gemi veya denizaltıya bağlı olmayan, sürü halinde uydudan kontrol edilebilen ve uzak mesafelerle yıkıcı etki yapabilen araçlardan bahsediyoruz. Bu araçların bir kısmı üretiliyor. Envantere girmesiyle birlikte yüksek adetli üretim altyapımız da bitmek üzere. Üretim ve argeyi eş zamanlı götürdük. Başka lansmanlarımız da oldu.

UZUN MESAFE GÜDÜMLÜ MİHİMMAT: TOLUN

TOLUN uzun mesafe güdümlü mühimmat. Ana fikri hassas bir şekilde uzak mesafeden hedefi vurmaya çalışan mühimmat ailesi. Buna literatürde motoru olmadan süzülerek çok uzağa giderek yakalayabilmesinden bahsediyoruz. Bunların varyasyonları var. Tolun P var. Penetration’an geliyor. Türkiye’nin ilk sığınak delici bombası. TOLUN’u ihraç da ediyoruz şuan.

ÇELİK KUBBE

Çelik Kubbe’nin tamamı büyük bir konsept. Ülkemizin öncelikle coğrafyası çok geniş. Üretimdeki seferberliğimiz de teknolojideki seferberliğimizi daha da geniş alanlara yaymak için. Bitmeyen bir yolculuk bu. Aynı anda seri üretimle çoğaltmaya çalışıyoruz.

* Son 2 yılda kapasitemizi yüzde 40 artıran yatırımları devreye aldık. Yeni bir yerleşke yapıyoruz Ankara’da. Şu andaki ASELSAN’ın tüm kapalı alanlarından daha büyük. Avrupa’nın da en büyük hava savunma tesisi bu. Bu yılın 2’inci yarısında ilk fazının devreye alındığı bir tesisten bahsediyorum. Fazlar halinde bunların üretimlerinin daha da katlanacağı Ar-Ge imkanlarının daha da gelişeceği tesisi kazanmış olacağız.

YAPAY ZEKA NASIL KULLANILIYOR?

* Yapay zeka tüm işlerimizin içinde. Türkiye’nin kapalı ağda çalışan en büyük data centerı ASELSAN’da. Yapay zeka tüm süreç ve ürünlerimizde var. Bugün bilançomuzu açıkladık. En yüksek gelir elde ettiğimiz rakamlardan 3’üncü sırada yapay zeka destekli proje vardı ama etik kurallara uygun hareket etmeye çalışıyoruz.

* Ürünleri tasarlamak ciddi bir iş. 14 bine yakın çalışan 10 bine yakın mühendisimiz var. Yüksek adetli seri üretim aşamamızı ciddi düzeyde geliştirmiş durumdayız. Bir sonraki aşama ise ürünlerimizin sahada çok daha güvenilir şekilde görev yapmasını sağlamak.

* Bundan sonraki adım ise ihracat. Biz de bu konuda öncüyüz. Net ihracatçı bir sektörüz. Türkiye’de kilogram başına 2 bin 200 dolar ihracatla en yüksek rakamlara ulaşmış bir sektörüz.

Kaynak: Haber Merkezi