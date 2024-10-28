Asansör Boşluğuna Düşen 42 Yaşındaki Kadından Acı Haber

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün akşam meydana gelen asansör kazasında ağır yaralanan 42 yaşındaki Birsel Kaya, hastanede hayatını kaybetti.

Asansör Boşluğuna Düşen 42 Yaşındaki Kadından Acı Haber

Merkez Ersoylu Mahallesinde dün akşam saatlerinde bir binada yaşanan kazada, Derik ilçesinde ikamet eden ve dört çocuk annesi olan 42 yaşındaki Birsel Kaya, kızını ziyarete geldiği apartmanın dördüncü katında asansöre binmek isterken asansör kabininin birinci katta olduğunu fark etmeyerek boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi Derik'te defnedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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