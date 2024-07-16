Artvin'de Şiddetli Sağanak: Dereler Taştı, Köylere Ulaşım Kesildi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Artvin'de etkisini gösteren sağanak sele neden oldu. Taşan dereler nedeniyle dört köye ulaşım durdu.

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Artvin'de Şiddetli Sağanak: Dereler Taştı, Köylere Ulaşım Kesildi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Esandal köyünde yaşanan sel felaketi sonrası, Esandal, Boyalı, Serinsu ve Balalan köylerinin yolları ulaşıma kapandı. Yol kenarında bulunan bazı ahırlar ise zarar gördü.

Artvin'de Şiddetli Sağanak: Dereler Taştı, Köylere Ulaşım Kesildi - Resim : 1

Bölgeye giden eden ekipler, yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı afette maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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