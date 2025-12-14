Artvin’de Facia! Kopan Kayalar Minibüse Düştü, 3 Kişi Ölümden Döndü

Artvin-Borçka yolunda yamaçtan kopan dev kayalar, Artvin yönüne giden minibüsün üzerine düştü. Minibüs tavanı parçalanırken, araçta bulunan 3 kişi ölümden döndü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yol geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekipler kayaları ve aracı kaldırmak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Artvin-Borçka kara yolunda sürücüler için korku dolu anlar yaşandı. Yamaçtan kopan büyük kaya parçaları, Artvin yönüne seyreden bir minibüsün üzerine düştü.

Minibüsün tavanına çarpan kayalar, koltukların üzerine devrildi. Olay sırasında araçta bulunan sürücü ve yolcular ölümden dönerken, 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Minibüs ise ciddi şekilde zarar görerek kullanılamaz hâle geldi.

Artvin’de Facia! Kopan Kayalar Minibüse Düştü, 3 Kişi Ölümden Döndü - Resim : 1

TRAFİK GÜVENLİK NEDENİYLE KAPANDI

Olayın ardından jandarma, polis ve Karayolları ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kaya düşmesi ve hasarlı minibüs nedeniyle Artvin-Borçka kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede kaya ve araç kaldırma çalışmaları başlatılırken, güvenlik önlemleri alındı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yol yeniden ulaşım için açıldı.

Artvin’de Facia! Kopan Kayalar Minibüse Düştü, 3 Kişi Ölümden Döndü - Resim : 2

ÖNCEKİ OLAYLAR HATIRLATILDI

Artvin’de daha önce de yamaçtan kopan kayalar, Çoruh Nehri’ne düşmüştü. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu bölgede inceleme başlatmıştı.

Artvin’de Facia! Kopan Kayalar Minibüse Düştü, 3 Kişi Ölümden Döndü - Resim : 3

Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarına düşen kaya parçalarıyla ilgili konuşan Vali Turan Ergün şunları ifade etmişti: “İlk önce patlama mı nedir anlaşılmamış. Onun üzerine de öğrencilerimizi evlerine göndermişler. Okulla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. AFAD İl Müdürlüğümüz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile beraber dronla bölgeyi görüntüledi. Okulumuz ve çevresine ayrıntılı bakılıyor, inceleniyor. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor.”

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Artvin
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Bakan Fidan’dan Terör Örgütü SDG’ye Çok Sert Uyarı: ‘Silaha Silahla Karşılık Veririz’ Bakan Fidan’dan Terör Örgütü SDG’ye Çok Sert Uyarı: ‘Silaha Silahla Karşılık Veririz’
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Bakan Göktaş Duyurdu: Kamuya 3 Bin Yeni Personel Alınacak Bakan Duyurdu, Kamuya 3 Bin Yeni Personel Alınacak
ÇOK OKUNANLAR
AK Partili İsim Açıkladı: İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı
Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor
Türkiye'nin Dev Marketi İkiye Bölünerek Satılıyor! Süpermarketler A101’e, Hipermarketler Anpagross’a Türkiye'nin Dev Marketi İkiye Bölünerek Satılıyor! Süpermarketler A101’e, Hipermarketler Anpagross’a
Elektrik Faturasında Yeni Dönem: 1 Ocak'ta Devreye Girecek Elektrik Faturasında Yeni Dönem: 1 Ocak'ta Devreye Girecek
Meteoroloji Uyardı: Yağmur, Kar ve Kuvvetli Rüzgar Kapıda Meteoroloji Uyardı: Yağmur, Kar ve Kuvvetli Rüzgar Kapıda