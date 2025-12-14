Artvin’de Facia! Kopan Kayalar Minibüse Düştü, 3 Kişi Ölümden Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Artvin-Borçka kara yolunda sürücüler için korku dolu anlar yaşandı. Yamaçtan kopan büyük kaya parçaları, Artvin yönüne seyreden bir minibüsün üzerine düştü.

Minibüsün tavanına çarpan kayalar, koltukların üzerine devrildi. Olay sırasında araçta bulunan sürücü ve yolcular ölümden dönerken, 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Minibüs ise ciddi şekilde zarar görerek kullanılamaz hâle geldi.

TRAFİK GÜVENLİK NEDENİYLE KAPANDI

Olayın ardından jandarma, polis ve Karayolları ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kaya düşmesi ve hasarlı minibüs nedeniyle Artvin-Borçka kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede kaya ve araç kaldırma çalışmaları başlatılırken, güvenlik önlemleri alındı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yol yeniden ulaşım için açıldı.

ÖNCEKİ OLAYLAR HATIRLATILDI

Artvin’de daha önce de yamaçtan kopan kayalar, Çoruh Nehri’ne düşmüştü. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu bölgede inceleme başlatmıştı.

Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarına düşen kaya parçalarıyla ilgili konuşan Vali Turan Ergün şunları ifade etmişti: “İlk önce patlama mı nedir anlaşılmamış. Onun üzerine de öğrencilerimizi evlerine göndermişler. Okulla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. AFAD İl Müdürlüğümüz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile beraber dronla bölgeyi görüntüledi. Okulumuz ve çevresine ayrıntılı bakılıyor, inceleniyor. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor.”

Kaynak: AA-İHA