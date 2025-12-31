Artvin’de Çığ Felaketi! 1 Çobanın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Artvin’de Ardanuç ilçesindeki Aksu Yaylası'nda çığ meydana geldi. Küçükbaş sürüsüyle çığ altında kalan 3 çoban için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Çığ altında kalan 1 çobanın cansız bedenine ulaşıldı, 2 çobanı arama çalışmaları sürüyor.

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyü Aksu Yaylası’nda sabah saatlerinde çığ meydana geldi. Yaylada hayvancılık faaliyeti yürüten 3 çoban ve sürünün bir kısmı çığın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD koordinesinde arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bölgeye ulaşan ekipler çığ altında kalmayan koyun sürüsüne ulaştı. Sürü, ekipler tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

DİĞER 2 ÇOBANA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Çığ altında kaldığı değerlendirilen çobanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sonucunda çobanlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kayıp 2 çobana ulaşılmaya çalışılırken, bölgede etkili olan soğuk ve dondurucu hava koşulları ise ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Kaynak: DHA

