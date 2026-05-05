Artvin’de 126 Günlük Acı Bekleyişte Kahreden Son: Çığ Altındaki Çobandan Acı Haber
Artvin Ardanuç’ta yılbaşı gecesi yaşanan çığ felaketinde kaybolan Bülent Gezer’in cansız bedenine, facianın 4. ayında ulaşıldı. Metrelerce karın altında kalan Gezer’in naaşı, yeniden başlatılan arama çalışmalarının 4. gününde ekipler tarafından bulundu.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025 gecesi meydana gelen çığ faciasından kahreden haber geldi. Zekeriya Köyü Aksu Dağı mevkiinde kar kütlelerinin altında kalarak izini kaybettiren çoban Bülent Gezer’in126 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.
ARAMA ÇALIŞMALARI DURMUŞTU
Yılbaşı gecesi 6 çobanın üzerine düşen dev çığ felaketinde 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla’nın ise kısa süre içinde cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Ancak bölgedeki ekstrem hava koşulları ve bitmek bilmeyen çığ riski nedeniyle, AFAD ve jandarma ekipleri Bülent Gezer’i arama çalışmalarını 3 Ocak tarihinde zorunlu olarak askıya almıştı.
122 GÜN SONRA YENİDEN BAŞLATILDI
Karların erimesi ve hayati riskin azalmasıyla birlikte ekipler, 2 Mayıs’ta yeniden sahaya indi. AFAD ve Jandarma ekiplerinin katılımıyla Aksu Dağı’nın sarp yamaçlarında yürütülen yoğun mesai, 4. günde sonuç verdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekipler, Gezer’in cansız bedenini tespit ederek bölgeden tahliye etti. Bülent Gezer’in naaşı, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edilecek.
Kaynak: ANKA