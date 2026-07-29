Artvin'de 12 Yaşındaki Çocuk Kalp Krizine Yenik Düştü

Artvin'de kalp krizi geçiren 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Artvin'de 12 Yaşındaki Çocuk Kalp Krizine Yenik Düştü
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Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Yolüstü köyünde yaşayan 12 yaşındaki Ceyhun Çavuş, ailesiyle birlikte bahçe işleri yaptığı sırada aniden fenalaştı.

Yakınları tarafından Ardanuç Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ceyhun Çavuş'un kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, acı haber ailesini, yakınlarını ve Yolüstü köyü sakinlerini yasa boğdu.

Kaynak: İHA

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