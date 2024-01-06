Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin’de gün boyu devam eden yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan, yolların kapanmasına neden oldu. Yol açma çalışmalarının devam ettiği akşam saatlerinde Artvin-Şavşat yol ayrımına 5 kilometre kala bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Ardahan arasındaki ulaşım tekrar aksadı.

Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Önceki gün Artvin’de etkili olan yağışlar nedeniyle dün gece itibariıyla Artvin’in bir çok noktasında heyelanlar oluştu. Heyelanlar nedeniyle Artvin-Şavşat, Artvin-Ardanuç ve Artvin-Yusufeli yolu bir süre kapanmıştı.

ULAŞIMA KAPANDI

Bu akşam saatlerinde Artvin-Ardahan karayolu üzerinde Şavşat yol ayrımına 5 kilometre kala bölgede meydana gelen heyelan, karayolunun tekrar ulaşıma kapanmasına sebep oldu.

Bölgeye gelen Karayolları ekipleri, yola sürekli kaya parçaların düşmesi nedeniyle yolu açmakta zorlanıyor. Güvenlik güçleri de bölgede can kaybı yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırdı.

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