Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Önceki gün Artvin’de etkili olan yağışlar nedeniyle dün gece itibariıyla Artvin’in bir çok noktasında heyelanlar oluştu. Heyelanlar nedeniyle Artvin-Şavşat, Artvin-Ardanuç ve Artvin-Yusufeli yolu bir süre kapanmıştı.

ULAŞIMA KAPANDI

Bu akşam saatlerinde Artvin-Ardahan karayolu üzerinde Şavşat yol ayrımına 5 kilometre kala bölgede meydana gelen heyelan, karayolunun tekrar ulaşıma kapanmasına sebep oldu.

Bölgeye gelen Karayolları ekipleri, yola sürekli kaya parçaların düşmesi nedeniyle yolu açmakta zorlanıyor. Güvenlik güçleri de bölgede can kaybı yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırdı.