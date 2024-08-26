Arsa Tapusu Almak İsteyenler Mutlaka Baksın: Bütün Paranız Bir Anda Boşa Gidebilir
Arsa ve tarla almak isteyen milyonları ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Bütün malvarlığınız bir anda yok olabilir. Bu detaylara dikkat. İşte ayrıntılar...
Yatırımcılar arasında sermayelerini değerlendirme yöntemleri çeşitlilik gösterirken, bazıları borsa ve altın gibi geleneksel araçlara yöneliyor, bazıları ise arsa ve tarla alımına odaklanıyor. Özellikle konut fiyatlarındaki artışla birlikte arsa ve tarla yatırımları yoğun ilgi görmeye başladı. Ancak, arsa veya tarla alırken göz önünde bulundurulması gereken önemli kriterler var. Bu kriterlere dikkat edilmediği takdirde, yapılan yatırım boşa gidebilir.
Arsa ve tarla alımına yönelenlerin, bu yatırımı yaparken çeşitli yasal ve teknik detaylara dikkat etmeleri gerekiyor. CNN Türk'ün haberine göre, arsa ya da tarlaya ev yapmak isteyenlerin karşılaşabileceği olası sorunlardan kaçınmak için şu noktalara dikkat etmek büyük önem taşıyor:
Yol Olmadan Ev Yapımı Mümkün Değil: Tarlanızın büyüklüğü 5.000 metrekareyi aşsa bile, eğer kadastral bir yolu yoksa üzerine ev inşa etmeniz yasal olarak yasaktır.
Küçük Tarlalarda İnşaat Kısıtlaması: 5.000 metrekareden küçük bir tarla üzerine ev yapmanız yasal düzenlemeler gereği mümkün değildir.
Ev Alanı ve Tarla Büyüklüğü: İnşa etmeyi planladığınız evin alanı, tarlanızın toplam büyüklüğüne eklenmelidir. Örneğin, 150 metrekarelik bir ev yapmak istiyorsanız, tarlanızın en az 5.150 metrekare büyüklüğünde olması gerekmektedir.
Ova İçerisinde İnşaat Yasağı: Tarım İl Müdürlükleri tarafından belirlenmiş ova sınırları içinde, tarlanız 5.000 metrekareyi aşsa bile ev inşa etmeniz yasaktır.
Sulak Arazilerde Yapılaşma Yasağı: Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sulama kanalı, gölet gibi projelerle geliştirilen arazilerde ev yapımı yasaktır.
Sit Alanlarında İnşaat Yasağı: Tarlanız sit alanı içinde yer alıyorsa, 5.000 metrekareden büyük olsa bile ev inşa etme izni alamazsınız.
Kooperatif Hobi Bahçelerine Dikkat: Kooperatif hobi bahçelerinde inşa edilen evler, kişisel mülk sayılmaz ve bu nedenle üzerinde hak iddia edilemez.
Kaçak Yapılarla Karşılaşma Riski: Ruhsatsız konteyner, prefabrik yapı veya bungalovlar kaçak yapı olarak değerlendirilir ve yıkım kararıyla karşılaşabilirsiniz.
Cezai Yaptırımlarla Karşılaşabilirsiniz: Belediye izni olmadan yapılan yapılar yıkılabilir, cezai işlem uygulanabilir ve hatta hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Elektrik Aboneliği Güvence Değil: Bir yapının elektrik aboneliği bulunması, onun yasal olduğu anlamına gelmez; kaçak yapılar yıkılabilir.
Yapı Kayıt Belgesi Garantisi: Yapı kayıt belgesi, yapının yıkılmayacağı anlamına gelmez; belgesi olmayan her yapı yıkılabilir.
Sondaj Riski: Sondajla su bulmak her zaman mümkün olmayabilir ve izinsiz sondaj yapmanız durumunda ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz.
Elektrik ve Su Temini: Bazı bölgelerde elektrik ve su temini sağlanamayabilir; bu tür vaatlere kanmamak önemli.
Arazi Çevrelemesi: Tarlanızı duvarla çevirmek ya da tel örgü çekmek, arazinin vasfını değiştirmez.
Yanıltıcı Satış İlanlarına Dikkat: Tarla olarak satılan bazı yerlerin arsa olarak gösterildiği ilanlarla karşılaşabilirsiniz; bu tür yanıltıcı bilgilere dikkat etmek gerekiyor.
Kadastro Yoluna Cephe Şartı: Köylerde veya kırsal alanlarda bir yerin ifrazı için parselin kadastro yoluna cepheli olması ve belirli genişlik, derinlik koşullarını sağlaması gerekmektedir.
Yetkili Kurumlardan Bilgi Alın: Arazi alımı yapmadan önce belediye, il özel idaresi veya lisanslı harita bürolarından mutlaka bilgi alınmalıdır. Bu, yatırımınızın güvenliği için kritik önemdedir.