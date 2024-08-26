Arsa Tapusu Almak İsteyenler Mutlaka Baksın: Bütün Paranız Bir Anda Boşa Gidebilir

Arsa ve tarla alımına yönelenlerin, bu yatırımı yaparken çeşitli yasal ve teknik detaylara dikkat etmeleri gerekiyor. CNN Türk'ün haberine göre, arsa ya da tarlaya ev yapmak isteyenlerin karşılaşabileceği olası sorunlardan kaçınmak için şu noktalara dikkat etmek büyük önem taşıyor:

Yol Olmadan Ev Yapımı Mümkün Değil: Tarlanızın büyüklüğü 5.000 metrekareyi aşsa bile, eğer kadastral bir yolu yoksa üzerine ev inşa etmeniz yasal olarak yasaktır.

Küçük Tarlalarda İnşaat Kısıtlaması: 5.000 metrekareden küçük bir tarla üzerine ev yapmanız yasal düzenlemeler gereği mümkün değildir.

Ev Alanı ve Tarla Büyüklüğü: İnşa etmeyi planladığınız evin alanı, tarlanızın toplam büyüklüğüne eklenmelidir. Örneğin, 150 metrekarelik bir ev yapmak istiyorsanız, tarlanızın en az 5.150 metrekare büyüklüğünde olması gerekmektedir.