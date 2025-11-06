Arnavutköy'de Korku Dolu Anlar! Deprem Oluyor Sandılar, 2 Bina Acilen Boşaltıldı

İstanbul Arnavutköy'de sabaha karşı korku dolu anlar yaşandı. Bir binanın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yan tarafta bulunan binanın zemin katındaki dairenin üzerine yıkıldı. İki bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir binanın istinat duvarı, yan tarafta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairenin üzerine yıkıldı.

Arnavutköy'de Korku Dolu Anlar! Deprem Oluyor Sandılar, 2 Bina Acilen Boşaltıldı - Resim : 1

İki binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. İki bina arasında bulunan noktaya düşen beton parçaları binalara zarar verdi.

Arnavutköy'de Korku Dolu Anlar! Deprem Oluyor Sandılar, 2 Bina Acilen Boşaltıldı - Resim : 2

'DEPREM OLUYOR SANDIK'

Yaşadıkları dehşeti anlatan bina sakinlerinden Nurten Taşçı, "Yatıyorduk gece 05.00 sıralarıydı. Çok korktum. Eşime ne oluyor diye sordum. Arkadaki binamızın duvarı yıkılmış. Alt katta hasar var arkadaşın evinin camları kırılmış. Şu anda da polisler 'Evi tahliye edin' dediler. Otele yerleştirecekler sanırım. Önemli eşyalarımızı ve kıyafetlerimizi aldık çıktık. Deprem oluyor sandık korkulmayacak gibi değildi hissettik" diye konuştu.

Arnavutköy'de Korku Dolu Anlar! Deprem Oluyor Sandılar, 2 Bina Acilen Boşaltıldı - Resim : 3

Öte yandan istinat duvarının yıkıldığı alan ve zarar gören binalar havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

