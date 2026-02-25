Arnavutköy'de İnşaattan Düşen İşçi Öldü

Arnavutköy’de bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 26 yaşındaki işçi Serdest Aktaş yaşamını yitirdi.

Arnavutköy'de İnşaattan Düşen İşçi Öldü
Olay, saat 11.20 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi’ndeki toplu konut şantiyesinde yaşandı. İddiaya göre Aktaş, çalışma yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple binanın üçüncü katından zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aktaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

