Arnavutköy Sahilinde Şüpheli Cisim Paniği: İncelemeye Alındı

Arnavutköy Yeniköy Sahili'nde denize girenler, kıyıda mühimmata benzeyen bir cisim buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri cismi incelemeye götürdü.

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İstanbul Arnavutköy'deki Yeniköy Sahili'nde denize giren kişiler, kıyıda mühimmata benzeyen bir cisim fark etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sahilde güvenlik önlemi alırken, mühimmata benzeyen cismi muhafaza altına aldı. Cismin niteliğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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