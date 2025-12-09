Armut'un İnternet Sitesine Erişim Engeli Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hizmet uygulaması Armut'un internet sitesine dün akşam saatlerinde getirilen erişim engeli kaldırıldı. Erişim engelinin kaldırıldığı, uygulamanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

NEDEN ERİŞİM ENGELİ GELDİ?

Armut.com'dan yapılan yeni bilgilendirmede, erişim engeli kararının gerekçesine ulaşıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Armut.com'a yönelik erişim engeli kararına ulaştık ve kararın gerekçesinin, platformumuzda yer alan ambulans servisine ilişkin bir şikâyet olduğunu öğrendik. Armut.com bünyesinde 8.000'in üzerinde farklı servis bulunmaktadır. Bu servislerden biriyle ilgili şikâyet nedeniyle yalnızca ilgili içerikle sınırlı kalmak yerine tüm siteye erişimin engellenmesi, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyona yakın hizmet verenin gelirini etkilemiş ve milyonlarca kullanıcının hizmete erişimini kesintiye uğratmıştır."

ARMUT.COM NEDİR?

2011 yılında faaliyete başlayan Armut.com, çeşitli hizmet kategorilerinin bir araya getirildiği bir dijital pazar yeridir. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları hizmeti platform üzerinden bildirir; ardından farklı hizmet verenlerden aldıkları teklifleri değerlendirerek kendileri için en uygun seçeneği seçerler. Platformda ev temizliği, taşınma, tadilat, güzellik hizmetleri ve özel ders gibi çok sayıda kategori bulunur.

