Armut'un İnternet Sitesine Erişim Engeli Kaldırıldı

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla dün akşam saatlerinde Armut platformuna getirilen erişim engeli kararı kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Armut'un İnternet Sitesine Erişim Engeli Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hizmet uygulaması Armut'un internet sitesine dün akşam saatlerinde getirilen erişim engeli kaldırıldı. Erişim engelinin kaldırıldığı, uygulamanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

“Armut.com’a yönelik erişim engeli kararına ulaştık ve kararın gerekçesinin, platformumuzda yer alan ambulans servisine ilişkin bir şikayet olduğunu öğrendik. Armut.com bünyesinde 8 binin üzerinde farklı servis bulunmaktadır. Bu servislerden biriyle ilgili şikayet nedeniyle yalnızca ilgili içerikle sınırlı kalmak yerine tüm siteye erişimin engellenmesi, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyona yakın hizmet verenin gelirini etkilemiş ve milyonlarca kullanıcının hizmete erişimini kesintiye uğratmıştır.”

NEDEN ERİŞİM ENGELİ GELDİ?

Armut.com'dan yapılan yeni bilgilendirmede, erişim engeli kararının gerekçesine ulaşıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Armut.com'a yönelik erişim engeli kararına ulaştık ve kararın gerekçesinin, platformumuzda yer alan ambulans servisine ilişkin bir şikâyet olduğunu öğrendik. Armut.com bünyesinde 8.000'in üzerinde farklı servis bulunmaktadır. Bu servislerden biriyle ilgili şikâyet nedeniyle yalnızca ilgili içerikle sınırlı kalmak yerine tüm siteye erişimin engellenmesi, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyona yakın hizmet verenin gelirini etkilemiş ve milyonlarca kullanıcının hizmete erişimini kesintiye uğratmıştır."

ARMUT.COM NEDİR?

2011 yılında faaliyete başlayan Armut.com, çeşitli hizmet kategorilerinin bir araya getirildiği bir dijital pazar yeridir. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları hizmeti platform üzerinden bildirir; ardından farklı hizmet verenlerden aldıkları teklifleri değerlendirerek kendileri için en uygun seçeneği seçerler. Platformda ev temizliği, taşınma, tadilat, güzellik hizmetleri ve özel ders gibi çok sayıda kategori bulunur.

Milyonlarca Kullanıcısı Olan Siteye Erişim Engeli GetirildiMilyonlarca Kullanıcısı Olan Siteye Erişim Engeli GetirildiGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
İnternet
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Organ Yetmezliği Teşhisi Şehzadeler Belediye Başkanına Organ Yetmezliği Teşhisi
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Murat Kurum'a Mezun Olduğu Selçuk Üniversitesi'nden Büyük Onur: 'Göğsümde Bir Madalya Gibi Şerefle Taşıyacağım' Murat Kurum'a Mezun Olduğu Selçuk Üniversitesi'nden Büyük Onur
ÇOK OKUNANLAR
Disipline Sevk Edilmişti: İhracı İstenen CHP'li Hasan Ufuk Çakır Partisinden İstifa Etti İhracı İstenen CHP'li Vekil Partisinden İstifa Etti
İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı
Otellerde Yeni Dönem! Kurallar Değişti, Bunu Sakın Yapmayın Otellerde Yeni Dönem! Kurallar Değişti, Bunu Sakın Yapmayın
Antalya'da Bir Deprem Daha Antalya'da Bir Deprem Daha
Türk Futbolunda 'Bahis' Depremi! İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Kritik Açıklamalar 'Girdiğimiz Yoldan Geri Dönmeyeceğiz, Suçlar Örtbas Edildi'