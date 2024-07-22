Arkadaşlarının Alay Ettiği Mesleğe Başladı: 4 Saatte 5 Bin Aylık ise 120 Bin Lira Kazanıyor
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sürdüren Halit Kaya, geçtiğimiz yıllarda orman sahalarına girerek mantar toplamaya başladı. Topladığı mantarların kilogramını 100 TL'den satan Kaya, bu yöntemle günde 3 ile 5 bin lira arasında bir kazanç sağlarken, aylık ise 120 bin liradan fazla kazanç sağlayarak ev ekonomisine katkı sunuyor.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdüren Halit Kaya, orman sahalarında yetişen mantarları toplayıp satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Topladığı mantarların kilosunu 100 TL’den satan Kaya, günlük 3 bin TL ile 5 bin TL arasında kazanç elde ediyor.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, orman köylüsünün sezonluk geçim kaynaklarından olan mantar sezonunda Gazipaşa’da kızılca mantarı olarak bilinen ve bölgeden bölgeye ismi; kanlıca, kızılca, çıntar ve kızıl mantar olarak bilinen mantar çeşidi, köylülere ve yöre halkına ekonomik katkı sağlıyor. İlçeye bağlı Göçük Mahallesi’nde yaşayan Halit Kaya isimli vatandaş, orman sahalarında yetişen mantarları toplayıp satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.
GÜNDE 3 BİN İLE 5 BİN LİRA ARASINDA PARA KAZANIYOR
Halit Kaya, günlük 4 saatlik çalışmayla 3.000- 5.000 bin arasında kazanç sağlıyor. Kaya’nın aylık kazancı ise 90 bin lirayı geçmiş durumda. Mantar sezonunda sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar ormanda mantar arayan Kaya, “Günlük 30-50 kilo mantar topluyorum. Bölgemizde kızılca mantarı olarak bilinen bu mantarları, müşterilerimize ve köy halkına kilosunu 100 TL’den satıyorum. Günlük 4-5 saat çalışmayla 3 bin TL ile 5 bin TL arasında para kazanıyorum” dedi.
Yetişen mantarları toplayıp satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Kaya orman sahalarında çalışıyor.
Gazipaşa’da kızılca mantarı olarak bilinen mantara halk yoğun ilgi gösteriyor. Kanlıca mantarı olarak bilinen mantar çeşidi, yöre halkına gelir sağlıyor.
Tarım ve hayvancılıkla yaşamını sürdüren Kaya'nın gelir kaynağı ise bambaşka bir besine dayanıyor.
GÜNDE 30 KİLO MANTAR TOPLUYOR
Halk arasında 'kanlıca mantarı' olarak bilinen mantarları toplayarak yüksek gelirler elde eden Kaya, başlangıçta bu işi yalnızca ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yapıyordu.
Orman sahalarında çalışan vatandaş, Gazipaşa'da kanlıca mantarı olarak bilinen mantar çeşidi ile yöre halkı arasında popüler hale geldi. Halkın yoğun derecede ilgi gösterdiği mantar türü, ormanlarda bol miktarda bulunuyor.
Günlük 30-50 kilo mantar topladığını belirten Kaya, kilosunu 100 TL'den sattığını söyledi.