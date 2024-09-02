Arkadaşların Kiralık Araba Kavgası Kanlı Bitti

1 Eylül Pazar günü Erikli sahilinde bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Caner Çiçek ve Mehmet A., saat 02.00 sıralarında kaldıkları pansiyona geçti. Caner Çiçek pansiyona geldiklerinde arkadaşı Mehmet A.'dan kiralık olduğu öğrenilen otomobilini istedi. Çiçek, arkadaşı Mehmet A.'dan olumsuz cevap alınca kiralık otomobile zarar vermeye başladı. Bunun üzerine arkadaşlar arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet A. yanındaki tabanca ile Caner Çiçek'i göğsünden ve başından vurdu. Çiçek olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet A. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Çiçek'in cenazesi jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Edirne'deki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KEŞAN’DA YAKALANDI

Olayın firari şüphelisi Mehmet A., polis ve jandarma ekiplerinin iş birliği ile Keşan’daki Kurtuluş Caddesi’nde bulunan bir iş yerinin deposunda yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet A., savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA