Arkadaşların Kavgasında Kan Aktı! 1 Ölü

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Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde arkadaş grubu arasında çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Barış Mahallesi’nde 26 Haziran akşamı yaşanan olayda tabancayla açılan ateş sonucu Hasan Karaaslan boynundan ve başından vurularak ağır yaralandı. Aynı kavgada 4 kişi de bacaklarından vuruldu.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekât polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı Karaaslan, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespitine yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Olayın çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soruşturma çok yönlü yürütülüyor.

Kaynak: DHA