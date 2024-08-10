Arkadaşları "Sivas'ta Yetişmez" Diyerek Dalga Geçmişti! Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Sivaslı Eren Korkmaz, 2013 yılında kendisini vazgeçirmeye çalışan kişilerin uyarılarına rağmen Sivas'taki arazisine 850 tane badem ağacı dikti. Bölgede yetiştirilmesine imkansız gözüyle bakılan ağaçlar 11 yıl sonra verim vermeye başladı. Korkmaz, şimdilerde tek ağaçtan 20 kilonun üzerinde hasat elde ettiğini belirtirken, siparişlere yetişemediğini açıkladı.
Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Eren Korkmaz, 11 yıl önce badem ağacı bahçesi oluşturmaya karar verdi. Çevresindeki birçok insandan ‘Sivas’ta yetişmez’ kelimesini duyan Korkmaz, 850 adet badem ağacı alarak 2013 yılında dikti.
EKTİĞİ AĞAÇLARDAN 10 YIL SONRA HASAT ALDI
Ağaçların bakımına büyük önem veren Korkmaz, aradan geçen 10 yılın ardından ağaçlardan badem hasat etmeye başladı. Yaklaşık 42 bin metrekarelik alan üzerinde badem hasadına başlayan Korkmaz, ürünlerin satışını perakende olarak yapmaya karar verdi.