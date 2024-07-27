Arkadaşının Dükkanına Karısının Ayakkabılarını Götürdü: Geriye 5 Kuruş Parası Kalmadı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, E.D., M.B. ve A.T. isimli 3 kişi arkadaş kurbanı oldu. Ortak arkadaşları tarafından 3.5 milyon liranın üzerinde dolandırılan şahısların soygun hikayesi ise, E.D.'nin eşine ait ayakkabıları arkadaşının dükkanına götürmesiyle başladı.

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Arkadaşının Dükkanına Karısının Ayakkabılarını Götürdü: Geriye 5 Kuruş Parası Kalmadı - Resim: 1

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan Kerim M., iddiaya göre borç ve para kazanma vaadiyle çevresinden 15 milyon lira toplayarak kayıplara karıştı.

Kerim M.'nin mağdurları arasında kendisiyle yakın arkadaş olan E.D., M.B. VE A.T., de bulunurken, üç isimin uğradığı maddi zarar 3.5 milyon TL'yi aşmış durumda. Hayatları boyunca dolandırılmayacaklarını düşünen isimlerin başından geçenler ise E.D.'nin eşine ait ayakkabıları, Kerim M.'ye ait dükkana götürmesiyle başladı.

UCUZA ALTIN ALACAĞIZ DİYEREK ARKADAŞLARINI KANDIRDI

3 arkadaşının 3,5 milyon TL dolandırılığını iddia ederek şikayetçi olmasıyla hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatılan Kerim D., 'ucuza altın alacağız' söylemiyle veya borç isteyerek para topladığı kişi sayısı ve meblağ henüz belirlenemedi. Alacaklıların sıkıştırmaya başladığı Kerim D.'nin kentten ayrıldığı öne sürüldü. Dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma ise devam ediyor.


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