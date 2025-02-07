Arkadaşını Katletti, Sebebi Pes Dedirtti

İzmir'de Hakkı Kaya, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Abdurrahman Bozkurt'u katletti. Gözaltında cinayeti işlediğini itiraf eden Kaya, tutuklandı.

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Arkadaşını Katletti, Sebebi Pes Dedirtti
Hakkı Kaya

Olay, önceki gün saat 06.00 sıralarında Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Telefon alım satım işiyle uğraşan evli ve 1 çocuk babası Abdurrahman Bozkurt ile Hakkı Kaya, sokakta alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kaya, Bozkurt'u bıçakla yaralayıp, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bozkurt ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Abdurrahman Bozkurt, kurtarılamadı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, aynı gün olayla ilgili Kaya ile Pınar G.'yi (29), gözaltına aldı. Hakkı Kaya, polisteki ifadesinde Abdurrahman Bozkurt ile arkadaş olduklarını, alacak meselesi nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kaya tutuklanırken, Pınar G. serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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