Arızalanan Teknede Önce Yangın Sonra Patlama! Denize Atlayarak Kurtuldular

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle zodyak bot ile marinaya çekilen teknede çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Alev parlaması nedeniyle vücutlarında yanıklar oluşan ve denize atlayan 6 kişi, bölgeye gelen sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Bu arada hastaneye gelen teknik direktör Yılmaz Vural, tekne kazasında yaralanan arkadaşları iş insanı Oskar Gültaşlı (44) ve K.G.'nin (52) durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kısmen yanan tekne ise marinaya çekildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sığacık Mahallesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana geldi. Hakan D. (60), kendisine ait tekneyle beraberinde iş insanı Oskar Gültaşlı, K.G. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişiyle birlikte Teos Marina'dan denize açıldı. Denizde seyir halindeyken bir süre sonra teknenin motoru arıza yaptı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye gelen zodyak bot ile yedeğe alınan tekne, marinaya çekilmeye başlandı. İddiaya göre, marinaya yaklaşık 300 metre mesafede bir kez daha teknenin motoru çalıştırılmak istenince, benzin deposundan çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

YANARAK YARALANAN 6 KİŞİ DENİZE ATLADI

Teknede bulunanlar bir anda parlayan alevlerin arasında kalarak kısmen yandı. Yangın yayılırken, yaralanan 6 kişi denize atlayarak, alevlerden kurtulmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri de marinaya yönlendirildi. Sahil güvenlik ekibi denizde bulunan yaralıları kurtarıp, marinada bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan biri Urla Devlet Hastanesi'ne, aralarında tekne sahibi Hakan D., iş insanı Oskar Gültaşlı, K.G. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise önce Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne, ardından da Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

YILMAZ VURAL ARKADAŞLARINI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Bu arada kaza haberini alan teknik direktör Yılmaz Vural, teknede bulunan arkadaşları iş insanı Oskar Gültaşlı ve K.G.'nin yakınları ile birlikte Bayraklı Şehir Hastanesi'ne geldi. Yaralı arkadaşlarını ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulunan Vural, doktorlardan da sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yılmaz Vural yaralıların vücutlarında ikinci derecede yanık olduğunu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Vural ve yaralıların yakınları hastanede bekleyişini sürdürüyor.

Öte yandan kısmen yanan tekne marinaya çekilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA