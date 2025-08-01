Arık Apartmanı 36 Kişiye Mezar Olmuştu: AKP'li Başkan ve İki Kamu Görevlisine Soruşturma İzni Aylar Sonra Çıktı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde Hatay'da 36 kişinin hayatını kaybettiği Arık Apartmanı ile ilgili olarak şu an AKP Hatay il Yönetim Kurulu üyesi olan eski Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel ile iki kamu görevlisi hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan soruşturma izni çıktı.

Arık Apartmanı'nın projeye aykırı inşa edilip gerekli denetimlerin yapılmaması sonucu imar ve yapı standartlarına uymadığı, ancak buna rağmen ruhsat ve kullanım izinlerinin verildiği belirlendi. Müşteki avukatları, "Bir an önce iddianame düzenlenerek kamu görevlilerinin de dosyaya dahil edilmesi ve tüm sorumluların mahkeme önünde hesap vermesi sağlanmalıdır" çağrışımda bulundu.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, Arık Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, yapı müteahhidi Celal Arık ve şantiye şefi Medet Turan hakkında "olası kastla adam öldürme" suçundan bin 475 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ayrıca, mimari proje müellifi Gökhan Kovan, yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Yunus, zemin kattaki iş yeri ve üzerindeki çekme katın sahibi Zekeriya Çinçin, yapı değişikliklerinin yapıldığı dönemde binanın maliki olan Mehmet Demirel ve çekme katta mimar olarak görev yapan Ömer Erdoğan hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Başsavcılık Arık Apartmanı’nın yıkılmasında sorumluluğu olduğu savunulan kamu görevlileri hakkında bakanlıktan soruşturma izni talep etti. İçişleri Bakanlığı’na bağlı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Arık Apartmanı'nın yıkımına ilişkin hazırladığı inceleme raporunu tamamlarken, Bakan Yerlikaya, 3 Kasım 2023 tarihinde, şu anda AK Parti Hatay İl Yönetim Kurulu üyesi olan eski Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Fen İşleri Müdürü Şiho Tut, harita kadastro teknikeri Bestami Uğur İşlek hakkında soruşturma izni verdi. Bu karara ilişkin bilgiler, soruşturma dosyasına yeni eklendi.

KAROT TESTLERİ GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

Arık Apartmanı’na ilişkin inceleme raporunda, kullanılan inşaat teknikleri ve malzeme kalitesi dikkate alındığında, binanın yeni sayıldığı ve faydalı ömrünün henüz başında olduğu vurgulandı. Raporda, statik projede binanın temelinin 70 cm radye temel olarak belirtildiği, ancak yerinde yapılan incelemede temel yüksekliğinin 65 cm olarak ölçüldüğü ifade edildi. Binada kullanılması gereken C35 beton sınıfına karşın, yapılan karot testlerinde alınan örneklerin bu standardı karşılamadığı tespit edildi. Söz konusu eksiklik ve uygunsuzlukların Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 3. maddesi uyarınca, denetim firması tarafından kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Müşteki avukatlarından Ahmet Solak ve Tuğba Kahiye, şu değerlendirmelere bulundu:

"Uzun zamandır bu kararı bekliyorduk. Aslında karar çok önceden verilmiş ancak bugüne kadar savcılığın tüm taleplerine rağmen bakanlık kararı dosyaya göndermemişti. Yargılama da bu sebeple uzamaktaydı. Artık bir an önce iddianame düzenlenerek kamu görevlilerinin de dosyaya dahil edilmesi ve tüm sorumluların mahkeme önünde hesap vermesi sağlanmalıdır."

Kaynak: ANKA