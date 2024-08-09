Ardahan'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı:7 Yaralı

Ardahan'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Ardahan'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı:7 Yaralı

Ardahan-Göle kara yolunun Yalnızçam yol ayrımı kavşağında meydana gelen kazada, sürücüleri belli olmayan 34 KMC 74 plakalı otomobil, Göle istikametinden gelen 34 GNF 955 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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