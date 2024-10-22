Ardahan'da İmar Uygulaması Protesto Edildi

Kentte bir grup, İmar Kanunu 18. maddenin uygulamasının mağduru olduğunu belirterek, konuya tepki göstermek için Ardahan Belediyesi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Candar Yılmaz, 18. maddenin çok sayıda mağduru olduğunu ileri sürerek, bununla ilgili belediyeden çözüm beklediklerini söyledi.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için toplandıklarını, ancak günlerdir belediyenin kendilerini muhatap almasını beklediklerini belirten Yılmaz, "Arsamızda ve mülkümüzde işlem yapamıyoruz. Bu konuda mağduruz çünkü süreç devam ediyor. Devam eden bir süreçte ise bize izin verilmiyor. Mağdur olduğumuz için toplandık." dedi.

Vatandaşlardan Tarık Yıldırım da tepki göstermek için her hafta toplanacaklarını söyledi.

Muhatap aradıklarını anlatan Yıldırım, "Sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Ne zaman tamamlanacak henüz bize bilgi veren yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA