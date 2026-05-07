Ardahan'da Askeri Araç Kaza Yaptı, 2 Astsubay Yaralı

Ardahan’da askeri aracın devrilmesi sonucu 2 astsubay yaralandı. Kazada yaralanan askerlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen askeri araç, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada yaralanan astsubaylar Mustafa T. (38) ve Nurullah Ş. (27), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

