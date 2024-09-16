Ardahan'da 13 Bin Yıllık Hasat: Gelenek Devam Ediyor

Ardahan’da 13 bin yıllık geçmişe sahip olan kavılca buğdayının hasadına başlandı. Soğuk iklime dayanıklı, kalın kabuğu ve düşük gluten oranıyla bilinen bu antik buğday türü, anavatanı olan Ardahan ve Kars’ta yeniden toprakla buluşturuldu.

Kaynak: İHA

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Ardahan'da 13 Bin Yıllık Hasat: Gelenek Devam Ediyor - Resim: 1

Tarım Bakanlığı’nın desteğiyle yaklaşık 50 yıl aradan sonra yeniden ekimi yapılan kavılca buğdayı, son beş yılda önemli bir tarım ürünü haline geldi. Coğrafi işareti alınan kavılca buğdayından elde edilen glütensiz ve şekersiz organik un, ulusal firmaların ilgisini çekmeye başladı.

Kavılca buğdayının üretimini gerçekleştiren çiftçi Burak Taştan, bu tarihi buğdayı üretmenin gururunu yaşadığını belirtti. Taştan, "13 bin yıllık ata tohumu kavılca buğdayının hasadına başladık. Genetiği bozulmamış, coğrafi işaret tescilli bu buğdayı işleyip, adil ve sağlıklı bir gıda olarak sofralara ulaştıracağız. Her yıl üretim alanını genişletmeyi hedefliyoruz," dedi.

Kaynak: İHA

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