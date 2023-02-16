Arda Güler'den bağış kampanyasına büyük destek

Depremzedeler için toplamda 200 televizyon kanalı ve 200 radyoda canlı olarak dev bir bağış kampanyası gerçekleştirildi. Türkiye'den birçok ismin bağışta bulunduğu kampanyada Fenerbahçe'nin genç oyuncusunun da yaptığı bağış altyazıda görüldü.

Arda Güler'den bağış kampanyasına büyük destek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına spor camiasından büyük destek geldi.

DÖRT BÜYÜKLER BİR ARADA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kulüp başkanları, yardım kampanyası için ortak canlı yayına katıldı.

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ARDA GÜLER'DEN BAĞIŞ!

Arda Güler, depremzedeler için 6 milyon TL bağışta bulundu. Spor dünyasından birçok kişinin yaptığı bağış kampanyasına katılan Arda'nın gönderdiği ücret altyazıda gözüktü. Genç yaşına rağmen bu kadar büyük bir meblağ bağışlayan Arda'ya sosyal medyada övgü dolu sözler söylendi.

Arda Güler'den bağış kampanyasına büyük destek - Resim : 2

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