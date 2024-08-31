Arazi Kavgasında Kan Aktı: Amca, Yeğenlerini Öldürdü

Erzurum’un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Amca, 2 yeğenini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

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Arazi Kavgasında Kan Aktı: Amca, Yeğenlerini Öldürdü

Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Ketenci Mahallesinde önceki gün meydana gelen olayda, Amca H.B. (70) ile yeğenleri E.B (43) ile E.B. (45) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından yeğenler Hınıs ilçe merkezine giderek amcalarından şikayetçi oldu. Köye dönen yeğenler ile amca arasında tartışma devam edince amca av tüfeği ile iki yeğenini vurarak kaçtı.

İki yeğen hayatını kaybederken, kaçan amca bugün Jandarma ekiplerince Parmaksız Mahallesi dere yatağından yakalandı.

Kaynak: İHA

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