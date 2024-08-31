Araştırmacılar Şanlıurfa'da Buldu, Bakanlık Açıklama Yaptı! En Az 10 Bin Yıl Öncesine Ait

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da yer alan Neolitik Çağ yerleşim alanı Karahantepe arkeolojik sit alanındaki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldığını açıkladı. Çizimin en az 10 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar Şanlıurfa'da Buldu, Bakanlık Açıklama Yaptı! En Az 10 Bin Yıl Öncesine Ait - Resim: 1

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu tespit edilen Karahantepe'de yeni keşifler ortaya çıktı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Neolitik Çağ'ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak tarihin derinliklerine ışık tutan Karahantepe'de yeni keşif. Taş Tepeler Projemiz dünya tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Karahantepe'deki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldı. Şanlıurfamızda ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya Neolitik Kongresi öncesinde ulaşılan eser, nadir örneklerden biri olarak döneminin sanat anlayışını yansıtıyor. Bu eşsiz eseri gün ışığına kavuşturan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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