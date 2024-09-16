Araplar Trabzon'u Terk Etmeye Başladı! İşte Nedeni...

Trabzon, Türkiye'de Arap kökenli yabancıların en çok ziyaret ettiği şehirlerden biri haline gelirken, Trabzon Havalimanı'na yönelik en fazla dış hat uçuşları Körfez ülkelerinden geldi.



Bir kısmı konut satın alma yoluyla vatandaşlık elde eden Arap turistlerin önemli bölümü ise, haftalık ve aylık ziyaretler ile Karadeniz'i ziyaret etmeyi tercih etti. Her geçen yıl giderek artan ziyaretçi sayısı, son günlerde tersine dönmüş durumda. Trabzon'u hızla terk etmeye başlayan Arap turistler, bölge esnafında karamsarlığa neden olurken, bu durumun nedenlerini TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı açıkladı.



YABANCILAR BU YÜZDEN TÜRKİYE'Yİ TERK EDİYOR



Kayıpların en büyük bölümünün, turist merkezi haline gelen Uzungöl'de görüldüğünü belirten Kantarcı, Trabzon genelinde de yabancı ziyaretçi sayısında çarpıcı bir düşüş olduğunu vurguladı. Ciddi kayıpların nedenini açıklayan Kantarcı, şu ifadeleri kullandı:





