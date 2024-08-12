Araplar Akın Akın Göç Ediyor! Antalya'dan Sonra O ilde Kiralar Uçtu

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre; Antalya’da son bir yılda üçe katlanan kiralık daire fiyatları kentteki memur ve emeklileri göçe zorlarken, kira artışlarında dikkat çeken bir gelişme de son dönemde Trabzon’da yaşanıyor.

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Araplar Akın Akın Göç Ediyor! Antalya'dan Sonra O ilde Kiralar Uçtu - Resim: 1

Son dönemde Araplar Trabzon'a yerleşmeye başladı. Bu durum Trabzon'da kira fiyatlarının uçmasına yol açtı. Peki ama Araplar neden Trabzon'a geliyor?

Duvar'daki habere göre; Doğu Karadeniz'e 2014'ten bu yana yoğun olarak Körfez ülkelerinden turistler geliyor. Yeşil doğası, akarsuları, yaylaları ve gölleri ile Arapların ilgisini çeken Trabzon'a Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'den direkt uçuşlar düzenleniyor. Pandemi sonrası oldukça artan turizm hareketliliği haziran ayında başlayıp ekim sonuna doğru bitiyor.

Kente gelen turistler, yaylaların yanı sıra en çok Uzungöl, Sümela Manastırı, Sera Gölü, Çal Mağarası, Şahinkaya, Boztepe, Kızlar Manastırı, Ganita ve Ayasofya Camisi-Müzesi'ni ziyaret ediyor. Kentte turizm destinasyonlarını gezmenin dışında alışveriş yapmayı da seven Arap turistler Trabzon esnafının da turizm sezonundaki en önemli gelir kaynaklarından.

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