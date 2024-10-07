Araması Bulunan Şahıs Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 5 adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Araması Bulunan Şahıs Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

Şahısların birinin dolandırıcılık suçundan araması olduğu öğrenildi. Aramalarda; satışa hazır vaziyette 13,57 gram bonzai, 42 adet galara hap, 18 adet fişek ele geçirildi.
Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde belirlenen 10 adreste 04.10.2024 tarihinde uygulama gerçekleştirildi. uygulama çerçevesinde 211 şahıs ile 46 araç kontrol edildi ve tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanmış, şahısların yapılan sorgulamalarında, S.A. isimli şüpheli şahsın “Dolandırıcılık” suçundan araması olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda; satışa hazır vaziyette 13,57 gram Bonzai, 42 adet Galara Hap, 18 adet fişek ve 6 bin 830 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı. 1 şüpheli şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan yürütülen tahkika işlemlerinin ardından 05.10.2024 tarihinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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