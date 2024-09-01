Arama Çalışmalarında 12'inci Gün: Komandolar Narin İçin Araziye İndi

Diyarbakır’da 12 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürerken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gelen son bilgiye göre, soruşturma kapsamında 33 bine yakın kişinin soruşturulduğu bildirildi. Bugün de Narin'i arama çalışmaları kapsamında komandolar araziye indi.

Son olarak olaya ilişkin amca Salim Güran gözaltına alınmış ve amca Güran’ın telefonundaki tüm mesajları yardımcı bir uygulamayla sildiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca, amca Güran’ın otomobilinde Narin’e ait DNA bulguları tespit edilmişti.

Türkiye’nin gözü Narin’den gelecek haberdeyken, aile bireyleri de çapraz sorguya alındı.

Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

KOMANDOLAR 12'İNCİ GÜNDE ARAZİDE

Narin’i arama çalışmaları 12’nci gününde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor. Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi.

Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Arama çalışmaları sürüyor.

AMCA GÖZALTINDA

Amca Salim Güran'ın telefonunun Narin'in kaybolmasının ardından 1 saat boyunca kapalı olduğu ve amca Güran'ın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Güran’ın gözaltına alınmasının ardından otomobilinde yapılan incelemede Narin Güran’ın DNA’sı tespit edildi. Amca Güran’ın aracındaki DNA örneği ile Narin Güran’ın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleşti.

Amcanın telefonunda yapılan incelemede, telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği tespit edildi.