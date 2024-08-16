Aracıyla Kediyi Ezdi, Arkasına Bile Bakmadan Evine Gitti

Bakırköy’de otomobiyle sokağa giren sürücü yolda bulunan kediyi ezdi. Mahalledekilerin tepkisine aldırmayan sürücü, çarptığı kediyi öylece bırakıp evine gitti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Sakızağacı Mahallesinde 14 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Bazı hayvanseverlerin kedileri beslediği sırada sokağa giren bir sürücü, otomobiliyle yoldaki kedinin üzerinden geçti. Bir süre yerde çırpınan kedi öldü.

Aracıyla Kediyi Ezdi, Arkasına Bile Bakmadan Evine Gitti - Resim : 1

Olay anı sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olaya şahit olan bir hayvansever kadın sürücüye tepki gösterirken, o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aracıyla Kediyi Ezdi, Arkasına Bile Bakmadan Evine Gitti - Resim : 2

Kaynak: DHA

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