Aracıyla 2 Metre Yükseklikten Düştü, Hastanelik Oldu

Zonguldak'ta aracını park etmeye çalışan kadın, otomobiliyle birlikte 2 metre yükseklikten alt yola düştü.

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Aracıyla 2 Metre Yükseklikten Düştü, Hastanelik Oldu

Zonguldak'ta Azime E.'nin park etmeye çalıştığı elektrikli otomobil, 2 metre yükseklikten alt yola düştü. Yaralanan Azime E., hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi Mehtap Sokak'ta Saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Azime E., yeni aldığı elektrikli otomobilini evinin önünde yokuşa park etmek istedi. Azime E.'nin hakimiyetini kaybettiği otomobil, çimenlikten yuvarlanarak 2 metre yükseklikten alt yola takla atarak düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Azime E., yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Azime E.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, devrilen otomobil kaldırılarak yolun kenarına park edildi.

Kaynak: DHA

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