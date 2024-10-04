Aracında Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı
Samsun Bafra'da jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Lengerli Mahallesi Osman Beyli Kavşağı'nda şok yol uygulaması yapan jandarma ekibi, bir aracı durdurdu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aracı ve içinde bulunan EF'nin (22) yaptığı aramada, 500 gram sentetik ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve jandarma operasyonlarının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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