Aracında 2 Keklik Bulunan Kişiye 13 Bin 922 Lira Ceza

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, aracında 2 keklik ve av malzemeleri bulunan kişiye 13 bin 922 lira ceza uygulandı.

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Aracında 2 Keklik Bulunan Kişiye 13 Bin 922 Lira Ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cizre ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurumcu Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta, 2 keklik, 2 tahta kafes, kıl tuzak ve ses cihazı ele geçirildi.

DKMP Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim edilen keklikler, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine gönderildi. Araçtaki kişiye 13 bin 922 lira ceza verildi.

Kaynak: İHA

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