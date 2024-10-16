Aracına Bunu Yapmayan Yandı: Tarih Verildi Rekor Cezası Var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, kış şartlarında yol güvenliğini artırmak amacıyla getirilen düzenleme, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Amaç, kötü hava koşullarında meydana gelebilecek kazaları en aza indirmek ve trafikte güvenliği sağlamak. Bu nedenle, ticari araç sahiplerinin bu tarihler arasında kış lastiklerini kullanmaları zorunlu hale geliyor.