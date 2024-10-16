Aracına Bunu Yapmayan Yandı: Tarih Verildi Rekor Cezası Var
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren kış lastiği zorunluluğu yeniden gündemde. 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek bu uygulama, özellikle yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Bu tarihten itibaren kış lastiği takmayan ticari araç sahiplerine 2024 yılında 4 bin 69 TL para cezası kesilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, kış şartlarında yol güvenliğini artırmak amacıyla getirilen düzenleme, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Amaç, kötü hava koşullarında meydana gelebilecek kazaları en aza indirmek ve trafikte güvenliği sağlamak. Bu nedenle, ticari araç sahiplerinin bu tarihler arasında kış lastiklerini kullanmaları zorunlu hale geliyor.
KIŞ AYLARINA DİKKAT
Özel araçlar için kış lastiği zorunlu değilken, ticari araçlar için getirilen bu uygulama, kış aylarında güvenli sürüş sağlamak amacıyla devreye sokuluyor. Bakanlık yetkilileri, kış lastiklerinin yol tutuşunu artırarak zor hava şartlarında güvenli sürüşe katkı sağlayacağını vurguluyor.
BÜYÜK CEZASI VAR
2024 yılı itibarıyla, kurala uymayan ticari araç sahipleri için belirlenen ceza miktarı 4 bin 69 TL olarak açıklandı. Bu yüksek ceza miktarı, araç sahiplerinin kış lastiği takmalarını teşvik etmek amacıyla uygulanacak. Araç sahiplerinin bu cezayla karşılaşmamak için 1 Aralık öncesinde kış lastiklerini takmaları gerekiyor.
Uygulama, kış aylarında trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan önemli bir adım olarak öne çıkarken, ticari araç sahiplerinin hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için kurallara uymaları bekleniyor.