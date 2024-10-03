Aracın Çarptığı 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Aracın Çarptığı 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 1 buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, N.Z.’nin kullandığı hafif ticari araç ikametinin bahçesinde oynayan 1,5 yaşındaki yakını Yunus Emre Zeyrek’e çarptı. Kazada küçük çocuk ağır yaralandı. Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yunus Emre Zeyrek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Araç sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu
Bahçede Oynarken Araç Çarptı: Bir Buçuk Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti Bahçede Oynarken Araç Çarptı
Fabrika Yangını 9 Saat Sonra Kontrol Altında Fabrika Yangını 9 Saat Sonra Kontrol Altında
Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi! Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi!