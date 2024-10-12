Araç Sahipleri Dikkat! Yeni Sistem de Artık Devreye Girdi, Yanlış Gösteriyor

Araç sahiplerinin sıkça karşılaştığı radar cezaları, hız sınırlarının aşılması durumunda uygulanan en yaygın cezalardan biri. Trafikte sürüş esnasında bazen gösterge panelindeki hız gözden kaçabiliyor bu da hız limitlerinin ihlal edilmesine yol açıyor. Teknolojinin sunduğu kolaylıklar arasında yer alan Google Haritalar uygulaması ise artık aracınızın hızını anlık olarak gösterebiliyor.

Ancak, birçok kullanıcı Google Haritalar’da görülen hız ile araçlarının gösterge panelindeki hız arasında fark olduğunu fark ediyor ve bunun nedenini merak ediyor. Aslında bu fark, GPS teknolojisinin doğası gereği ortaya çıkıyor.