Araç Sahipleri Dikkat! Yeni Sistem de Artık Devreye Girdi, Yanlış Gösteriyor
Araç sahipleri hız aşımı sonucunda trafik cezası ile karşı karşıya gelebiliyor. Bu duruma çözüm olarak Google Haritalar da artık aracınızın hızını gösterebilecek. İşte tüm yarıntılar…
Araç sahiplerinin sıkça karşılaştığı radar cezaları, hız sınırlarının aşılması durumunda uygulanan en yaygın cezalardan biri. Trafikte sürüş esnasında bazen gösterge panelindeki hız gözden kaçabiliyor bu da hız limitlerinin ihlal edilmesine yol açıyor. Teknolojinin sunduğu kolaylıklar arasında yer alan Google Haritalar uygulaması ise artık aracınızın hızını anlık olarak gösterebiliyor.
Ancak, birçok kullanıcı Google Haritalar’da görülen hız ile araçlarının gösterge panelindeki hız arasında fark olduğunu fark ediyor ve bunun nedenini merak ediyor. Aslında bu fark, GPS teknolojisinin doğası gereği ortaya çıkıyor.
GPS HIZI MI DAHA DOĞRU, YOKSA GÖSTERGE PANELİ HIZI MI?
Genellikle, GPS hız ölçümleri aracın gösterge panelinde gösterilen hızdan daha doğru kabul edilir. GPS, birden fazla uyduyla iletişim kurarak aracın konumunu ve hızını kesin bir şekilde hesaplar. Bu nedenle, lastik boyutu veya hız göstergesi kalibrasyonu gibi aracın ekipmanına bağlı hatalardan etkilenmez. Ancak GPS'in, sinyal alıp hız hesaplaması zaman aldığı için yüzde 100 anlık veri sunamayabilir fakat hız sabitken GPS ölçümleri daha doğru sonuçlar verir.
ARAÇ GÖSTERGE PANELİNDE HIZIN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ
Araçlarda hız göstergesinin daha yüksek bir hız göstermesi, genellikle otomobil üreticileri tarafından bilerek yapılan bir ayardır. Bu durum, sürücülerin yasal hız sınırlarını aşmaması için güvenlik amaçlı uygulanır. Ayrıca, lastik boyutlarında yapılan değişiklikler gibi faktörler de gösterge panelindeki hızı etkileyebilir ve bu durum yanlış hız algısına neden olabilir.