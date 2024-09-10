Araç Sahipleri Dikkat Bütün Türkiye'de Zorunlu Olacak: 3 Ay Kaldı Yapmayan Yandı

Yeni uygulama ilk etapta ticari araçlar için zorunlu tutulurken, bireysel araç sahiplerine ise gönüllü katılım seçeneği sunulacak. UTTS'nin devreye girmesiyle birlikte, akaryakıt istasyonlarında manuel plaka girişi yapılamayacak. Bu sayede, usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesinin önüne geçilmesi ve vergi kaybının engellenmesi amaçlanıyor.

Sistem, yaklaşık 8 milyon araç ve 713 milyar TL tutarındaki akaryakıt tüketimini dijital olarak takip edecek. Bu düzenleme ile akaryakıt istasyonlarındaki kayıt dışı işlemler azaltılarak, şeffaf bir tüketim denetimi sağlanacak.