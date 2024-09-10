Araç Sahipleri Dikkat Bütün Türkiye'de Zorunlu Olacak: 3 Ay Kaldı Yapmayan Yandı
1 Ocak 2025 itibarıyla ticari araçlar için zorunlu hale getirilecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt tüketiminin dijital olarak izlenmesini sağlayacak. Sistemin ücretinin 1.810 lira olarak belirlendiği duyuruldu.
Kaynak: AA
Yeni uygulama ilk etapta ticari araçlar için zorunlu tutulurken, bireysel araç sahiplerine ise gönüllü katılım seçeneği sunulacak. UTTS'nin devreye girmesiyle birlikte, akaryakıt istasyonlarında manuel plaka girişi yapılamayacak. Bu sayede, usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesinin önüne geçilmesi ve vergi kaybının engellenmesi amaçlanıyor.
Sistem, yaklaşık 8 milyon araç ve 713 milyar TL tutarındaki akaryakıt tüketimini dijital olarak takip edecek. Bu düzenleme ile akaryakıt istasyonlarındaki kayıt dışı işlemler azaltılarak, şeffaf bir tüketim denetimi sağlanacak.
UTTS’ye katılım ücreti 1.810 TL olarak belirlendi ve bu tutar, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi www.utts.gov.tr üzerinden ödenebilecek. Montaj işlemleri yetkili firmalarca gerçekleştirilecek ve bu hizmet de ücrete dahil olacak. 2024 yılı için geçerli olan bu fiyat, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncellenecek.
Araç sahiplerinin belirtilen tarihten önce işlemleri tamamlayarak sisteme dahil olmaları zorunlu tutulacak.