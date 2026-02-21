Araç Sahipleri Dikkat! Bu Yeni Kurala Uymayana 75 Bin Lira Ceza Kesiliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklik kapsamında 3 bin 500 kilogramdan ağır yük taşıyan kamyon ve çekicilerde takograf cihazı bulundurmanın zorunlu hale geleceğini duyurdu. Kurala uymayanlara ağır ceza kesiliyor.

Son Güncelleme:
Araç Sahipleri Dikkat! Bu Yeni Kurala Uymayana 75 Bin Lira Ceza Kesiliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle ilgili araç sahiplerini uyardı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na gönderilen yazıda, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından ilk kez tescil edilecek, yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı aşan kamyon ve çekici türü araçlarda takograf cihazı bulundurulmasının ve kullanılmasının zorunlu olacağı hatırlatıldı. Düzenleme belediye ve mücavir alan ayrımı olmaksızın uygulanacak.

İŞTE DETAYLAR

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce üretilen araçlar ile yönetmelikle muafiyet tanınan taşıtlar bu kapsam dışında tutulacak. Zorunluluğa uymayan sürücülere idari para cezası uygulanacak. Araçta bulundurulması gereken gereçleri taşımayanlara 1.000 lira, takograf ve hız sınırlayıcı bulundurmayan ya da kullanmayanlara ise 75 bin lira ceza kesilecek.

Meclis’in Bu Haftaki Gündemi Trafik... Cezalar ArtıyorMeclis’in Bu Haftaki Gündemi Trafik... Cezalar ArtıyorGüncel

Trafik Cezası, Pasaport, Ehliyet, Yurt Dışı Harcı ve IMEI... Hepsinin Fiyatı Artıyor! İşte Yapılacak Zam Oranı…Trafik Cezası, Pasaport, Ehliyet, Yurt Dışı Harcı ve IMEI... Hepsinin Fiyatı Artıyor! İşte Yapılacak Zam Oranı…Ekonomi

Trafik Cezalarında Yeni Dönem: Artık Her Polis Ceza YazamayacakTrafik Cezalarında Yeni Dönem: Artık Her Polis Ceza YazamayacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trafik Cezası
Son Güncelleme:
SGK, Yapay Zekayla Tespit Etti: 650 Bin Emeklilik İptal, Maaşlar Faiziyle Geri Alınacak 650 Bin Emeklilik İptal, Maaşlar Faiziyle Geri Alınacak
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
DMM, 'Gereksiz Platin Kullanımı' İddiasına Açıklık Getirdi DMM, 'Gereksiz Platin Kullanımı' İddiasına Açıklık Getirdi
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı
Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son
Kontağı Çevirmek Cesaret İster! Akaryakıta Büyük Zam Geliyor Kontağı Çevirmek Cesaret İster! Akaryakıta Büyük Zam Geliyor
İstanbul'un Göbeğinde Dehşet! Saldırıya Uğrayan Çocuğa Yardım Etmek İstedi, 6 Yerinden Bıçaklandı Saldırıya Uğrayan Çocuğa Yardım Etmek İstedi, 6 Yerinden Bıçaklandı
Otobüste Tehditler Savuran 'Sahte Savcı' Gözaltına Alındı: Savcılık Harekete Geçti Otobüste Tehditler Savuran 'Sahte Savcı' Gözaltına Alındı: Savcılık Harekete Geçti