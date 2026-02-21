Araç Sahipleri Dikkat! Bu Yeni Kurala Uymayana 75 Bin Lira Ceza Kesiliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle ilgili araç sahiplerini uyardı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na gönderilen yazıda, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından ilk kez tescil edilecek, yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı aşan kamyon ve çekici türü araçlarda takograf cihazı bulundurulmasının ve kullanılmasının zorunlu olacağı hatırlatıldı. Düzenleme belediye ve mücavir alan ayrımı olmaksızın uygulanacak.

İŞTE DETAYLAR

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce üretilen araçlar ile yönetmelikle muafiyet tanınan taşıtlar bu kapsam dışında tutulacak. Zorunluluğa uymayan sürücülere idari para cezası uygulanacak. Araçta bulundurulması gereken gereçleri taşımayanlara 1.000 lira, takograf ve hız sınırlayıcı bulundurmayan ya da kullanmayanlara ise 75 bin lira ceza kesilecek.

