Araç Muayenesinde Yeni Düzenleme, Eski Araba Sahipleri Dikkat: TÜVTÜRK Açıkladı

Gezici istasyonlar yalnızca randevulu sistemle çalışıyor, bu sayede muayene süreçleri daha düzenli hale geliyor. Araç sahipleri, internet üzerinden randevu alarak işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. Ayrıca, TÜVTÜRK’ün tüm istasyonlarında randevu sistemi bulunuyor, bu da işlemlerin daha verimli yürütülmesini sağlıyor.