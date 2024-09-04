Araç Muayenesinde Yeni Düzenleme, Eski Araba Sahipleri Dikkat: TÜVTÜRK Açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle araç muayene sürecinde önemli değişiklikler yaşandı. TÜVTÜRK’ün sunduğu yeniliklerle araç sahiplerinin muayene işlemleri daha hızlı olurken, 2025 yılında yapılacak zam da ortaya çıktı.
TÜVTÜRK, araç muayenelerinde bekleme sürelerini kısaltmak amacıyla gezici muayene istasyonlarını devreye alıyor. Bu uygulama sayesinde milyonlarca aracın periyodik muayeneleri daha etkin bir biçimde yapılacak, istasyonlarda biriken araçların oluşturduğu beklemeler azalacak.
Gezici muayene istasyonları, randevu alan vatandaşların muayenelerini daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Bu istasyonlar, Türkiye genelindeki tüm illerde hizmet veriyor ve özellikle büyükşehirlerde istasyonlardaki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.
Gezici istasyonlar yalnızca randevulu sistemle çalışıyor, bu sayede muayene süreçleri daha düzenli hale geliyor. Araç sahipleri, internet üzerinden randevu alarak işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. Ayrıca, TÜVTÜRK’ün tüm istasyonlarında randevu sistemi bulunuyor, bu da işlemlerin daha verimli yürütülmesini sağlıyor.
Yeni düzenlemeler, egzoz gazı emisyon ölçümlerinde de zaman tasarrufu sağlıyor. Randevu sistemi ile yapılan ölçümler, gerekli belgelerin yetkili kurumlarca alınmasını kolaylaştırıyor ve ek test gereksinimlerini ortadan kaldırıyor.
2025 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ ARTACAK
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılında uygulanacak artışları açıkladı. Buna göre, araç muayene ücretleri mevcut 1.821 TL’den %45 artışla 2.641 TL’ye yükselecek. TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerine dayanan yeniden değerleme oranı, bu artışların temelini oluşturuyor.
Ozan Bingöl, 2025'teki diğer artışların da detaylarını paylaştı:
- Yurt dışına çıkış harcı 500 TL’den 720 TL’ye çıkacak
- IMEI kayıt ücreti 31.692 TL’den 45.953 TL’ye yükselecek
- Araç muayene ücreti 1.821 TL’den 2.641 TL’ye çıkacak
- En düşük radar cezası 1.506 TL’den 2.185 TL’ye yükselecek