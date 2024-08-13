Araç Kiralayacaklar Dikkat! Bu Oyunlara Gelmeyin, Cebinizdeki Paradan Olmayın

Bazı araç kiralama şirketleri, depozitoları geri vermezken bazıları da daha önceki kazaları güncel gibi göstererek vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Uzmanlar ise vatandaşları uyarıyor.

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Araç Kiralayacaklar Dikkat! Bu Oyunlara Gelmeyin, Cebinizdeki Paradan Olmayın

Otomobil almak giderek zorlaşınca insanların tercihi de araç kiralama oldu. Uzmanlar ise vatandaşları, şirketlerin dolandırıcılıklarına karşı uyarıyor. Google'daki sponsorlu reklamlara dikkat çeken uzmanlar, Rent a Car'larda büyük sıkıntılar yaşandığını özellikle Google'daki sponsorlu reklamlarda ücretlerin düşük tutulduğunu bunun da vatandaşı etkilemek için yapıldığının altını çizdi.

Dolandırıcı Rent a Car firmalarının web sitesi kurarak fiyatları çok ucuza çektiğini belirtiyor. Örnek vermek gerekirse aracın günlüğü 2 bin TL'yse onlar 800 TL talep ediyor. Kapıya araç gelecek sanan vatandaş otomobili gönderiyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, "Kiralayacağınız aracın kesinlikle fotoğrafını ve videosunu çekin" diye uyarıyor. Sizdeyken olmayan hasarları size yansıtmaya çalışan bazı kiralık araç firmaları, bu yöntemi referans olarak belirledi.

Depozitoyu geri vermeyen bazı şirketler de var, bu nedenle araç kiralamalarınızı profesyonel şirketlerden yapmanız şiddetle öneriliyor.

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