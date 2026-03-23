Araç İçinde Koku ve Telefon Tutucu Yasaklandı mı? DMM Noktayı Koydu

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), araç içinde telefon tutucu ve koku kullanımının yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM tarafından yapılan açıklamada, mevcut düzenlemelerin çarpıtıldığı ve henüz netleşmemiş uygulamaların kesinleşmiş gibi sunulduğu belirtildi. Bu tür iddialarla kamuoyunda endişe oluşturulmak istendiği ifade edildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Vatandaşlarımızın spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

Son günlerde Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler üzerinden sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.



— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 23, 2026

