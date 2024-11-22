Araç Alacaklar Dikkat! Eski Uygulama Rafa Kalktı, Bu Uygulama Artık Tamamen Zorunlu

Türkiye'de araç alım satımlarında önemli bir değişiklik devreye giriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sektör meclis üyesi Akın Duman yeni düzenlemeyi duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, araç satın alındığında, sahiplerinin hemen trafik sigortası yaptırması zorunlu hale geldi.