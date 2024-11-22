Araç Alacaklar Dikkat! Eski Uygulama Rafa Kalktı, Bu Uygulama Artık Tamamen Zorunlu

Otomobil almayı düşünenleri ilgilendirecek yeni bir düzenleme yürürlüğe alındı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sektör meclis üyesi Akın Duman, artık zorunlu hale geldiğini duyurdu. Araç almadan önce bu düzenlemeye dikkat etmek gerekiyor. İşte tüm detaylar...

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Araç Alacaklar Dikkat! Eski Uygulama Rafa Kalktı, Bu Uygulama Artık Tamamen Zorunlu - Resim: 1

Türkiye'de araç alım satımlarında önemli bir değişiklik devreye giriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sektör meclis üyesi Akın Duman yeni düzenlemeyi duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, araç satın alındığında, sahiplerinin hemen trafik sigortası yaptırması zorunlu hale geldi.

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