Arabesk Müziğin Güçlü Sesi Sustu: Şarkıcı Cansever Hayatını Kaybetti

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Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Cansever, uzun süredir mücadele ettiği lösemi nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçı, geçtiğimiz aralık ayında lösemi teşhisi almıştı. Almanya’da kemoterapi tedavisi gören Cansever için uygun kök hücre donörü bulunmuş ve 26 Mart 2026’da ilik nakli gerçekleştirilmişti.

Naklin ardından tedavisine hastanede devam edilen sanatçı, ilerleyen dönemde sağlık durumunun iyiye gittiğini takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak Cansever, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

'BU DA GEÇECEK' DEMİŞTİ

Cansever, önceki haftalarda sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti. Sanatçı, zaman zaman ateş problemi yaşadığını ve tansiyonunun düşük seyrettiğini belirterek takipçilerine, “Allah’ın izniyle bu da geçecek” mesajını vermişti. Cansever, aynı paylaşımında konuşmakta ve yazmakta zorlandığını, sürekli serum ve antibiyotik aldığını ve çoğunlukla yatmak zorunda kaldığını söylemişti.

İBO SHOW'LA ÜNÜ ARTMIŞTI

8 Temmuz 1967’de Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde dünyaya gelen Cansever, müzik kariyerine 1992’de yayımladığı 'Kemano Başal E Romenge' albümüyle başladı. Sanatçının Türkiye’de geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan dönüm noktasıysa 1997’de İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show programına konuk olmasıydı.

Programda seslendirdiği “Kara Çadır” türküsüyle dikkat çeken Cansever, aynı yıl “Meçhul” albümünü yayımladı. Roman müziği, Balkan ezgileri ve arabeski kendine özgü yorumuyla bir araya getiren sanatçı; “Kara Çadır”, “Cemalim”, “Kime Bu İnat” ve “Yollar Hasta Ben Yorgunum” gibi eserleriyle tanındı.

YILLARCA OMURGA RAHATSIZLIĞI YAŞADI

Cansever’in sağlık sorunları lösemiyle sınırlı değildi. 1994 yılında ankilozan spondilit teşhisi konulan sanatçı, hastalık nedeniyle yaklaşık 15 yıl boyunca ciddi fiziksel sorunlar yaşadı. Tedavi için 2007’de Almanya’ya yerleşen Cansever, 2009’da geçirdiği operasyonun ardından yıllardır yaşadığı kamburluk sorunundan büyük ölçüde kurtuldu.

Kaynak: Haber Merkezi