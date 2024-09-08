Arabasında Değişiklik Yaptıranlar Yandı: 1,7 Milyon Liralık Rekor Cezası Var

Bir vatandaş, aracında yaptığı değişiklikler için gerekli izni almadığı sebebiyle toplamda 1,7 milyon TL yedi. Türkiye’ye giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı’nda kontrole takılan vatandaşın, fatura göstermesine rağmen gerekli izni almadığı için bu ceza ile karşılaştığı kaydedildi.

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Arabasında Değişiklik Yaptıranlar Yandı: 1,7 Milyon Liralık Rekor Cezası Var - Resim: 1

Yurt dışından Türkiye’ye gelen ve yıllık iznini geçirmek üzere memleketine giden A.C., dönüş yolunda beklenmedik bir durumla karşılaştı. Aracına bazı modifikasyonlar yaptıran gurbetçi, Kapıkule Sınır Kapısı’na vardığında büyük bir şok yaşadı. Yaptığı değişiklikler için faturasını sunmasına rağmen, gerekli izni almadığı için yaklaşık 1,7 milyon TL (yaklaşık 44 bin euro) ceza kesildi.

19 Ağustos 2024 Pazartesi günü yaşanan olayda, A.C.'nin aracı gümrük kontrolünden geçirilirken, minibüsünün iç dizaynında yurda giriş yaptığı halinden farklı bir düzenleme olduğu tespit edildi. A.C. araçtaki değişikliklerin faturasını sunarak durumu açıklamaya çalışsa da gümrük memurları önceden izin alınmadığı için cezai işlem başlattı ve 1 milyon 693 bin 709 TL ceza kesti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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