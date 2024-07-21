Arabada Babasını Bekleyen 4 Yaşındaki Çocuk Başından Vuruldu!

Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Başından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Arabada Babasını Bekleyen 4 Yaşındaki Çocuk Başından Vuruldu!

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Asya Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilde babasını bekleyen ismi açıklanmayan 4 yaşındaki çocuk, yorgun mermi isabet etmesi sonucu başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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